وزارة البيئة تسلّم معدات تشخيص الغازات المبرّدة للمديرية العامة للجمارك

أشرفت اليوم وزيرة البيئـة دليلـة بوجمعـة علـى مراسيم حـفـل تسليم معـدات تشخيص الغـازات المبـردة لصـالح المديرية العامة للجمـارك .

وحضر مراسم التسليم المدير العام للجمارك، والممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فإنه سبق لها تزويد المديرية العامة للجمارك بدفعة أولـى مـن أجهـزة التشخيص مخصصـة للمراكـز الحدوديـة للكشـف عـن المبـردات التـي تـحـتـوي علـى المـواد الكيميائية المحضـور اسـتيرادها.

بالإضافة إلى مادة مركبات الكلوروفلوكربون CFC والهيدروكلوروفلوروكربون HCFC التي بذلت الجزائر جهودا كبيرة على المستوى الوطني للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه بروتوكول مونتريال تطبيقا لاتفاقية فيينا.

وأوضح البيان، أنه تم اليوم تقـديم مجموعة إضافية من هذه الأجهزة قدرت بـ19 جهازا للجمارك.

وسبق أن اسـتفاد أكثـر مـن 100 عـون و مـدرب جمركـي من دورات تدريبيـة حـول كيفيـة اسـتعمال هذه المعدات من طرف وزارة البيئة.

وأضاف البيان، أن المعهـد الـوطني للتكوينـات البيئية التابع لوزارة البيئـة سيشرف على تدريب مجموعة جديدة من أعوان الجمارك والمدربين والـذي اسـتفاد هـو بدوره مـن أجهزة تشخيص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التـي ستستعمل كمعـدات توضيحية وتطبيقيـة أثنـاء الـدورات التدريبية لفائدة موظفي الجمارك.