وزارة البيئة تطلق مسابقة وطنية عبر الأنترنت لفائدة أطفال المدارس

تنظم وزارة البيئة والطاقات المتجددة، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، مسابقة عبر الأنترنت بعنوان: “مسابقة وطنية لأطفال المدارس”.

وتخص المسابقة، مجالات بيئية وفنية عديدة، حسبما علم يوم السبت من وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

و تجري هذه المسابقة عبر الانترنت، لفائدة التلاميذ الصغار من المراحل الابتدائية والمتوسطة “ما بين 6 و 14 سنة”.

وتمس المسابقة، مجالات إعادة التدوير النفايات وتركيب الفيديو والفن تشكيلي والرسم والشعر والقصة القصيرة ،و ذلك انطلاقا من البيت.

وتهدف المسابقة، إلى إحداث تغيير في حياة الأطفال اليومية، وتنمية إمكاناتهم الفنية في هذه الظروف الصعبة، وإبراز إبداعاتهم كمواطنين بيئيين صغار.

والتسجيل في المسابقة مفتوح لهؤلاء الأطفال، خلال كل فترة الحجر، وذلك لغاية 19 أفريل الجاري، كما يمكن تمديد هذه المدة، حسب ذات المصدر.

وبخصوص ملف الترشح فيتعين على الراغبين في المشاركة، ملء وإرسال استمارة تسجيل في المسابقة، مع ذكر عنوان الرسم أو اللوحة أو الشيء المعاد تدويره أو نسخة من القصيدة أو القصة القصيرة أو تركيب الفيديو.

كما يجب أن يرسل ملف الترشح عن طريق البريد الالكتروني، إلى العنوان التالي: [email protected]

وينتهي قبول الترشيحات، عند منتصف الليل ليوم 19 أفريل المقبل، حيث لن يقبل أي طلب تسجيل بعد هذا التاريخ إلا في حالة تمديد المواعيد النهائية.

كما يتعين على المترشحين المسجلين في مرحلة ثانية، تقديم ملف مشاركة رقمي كامل يرسل عن طريق “Wetransfer”.

مع إرسال صورة عن الرسم أو اللوحة أو الشيء الناجم عن إعادة التدوير أو نسخة من القصيدة أو القصة القصيرة، او إرسال فيديو “mp4″، باستعمال نفس البريد الالكتروني.

و أكدت الوزارة على ضرورة تسمية الملفات على النحو التالي: اللقب، والإسم ، وتاريخ الميلاد والولاية واسم المشروع والفئة.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم الاختيار الأولي للإنجازات في 30 أفريل المقبل، من طرف لجنة التحكيم.

كما أبرزت الوزارة مختلف المواضيع و الفنون التي تنصب عليها هذه المسابقة، وفي مقدمتها “فن إعادة التدوير” الذي يأتي تحت عنوان “أعد تدوير نفاياتك”.

وسيتعين على التلميذ تحويل وتخيل وتصميم شيء ذي فائدة جلية “استعمال يومي، ديكور، إلخ..”، انطلاقا من النفايات.

أما عن القصة القصيرة، فتكون بين 200 و300 كلمة، فإنها تتعلق بكل المواضيع المرتبطة بالحفاظ على الطبيعة وعلى البشر.

فيما يأتي فن الرسم تحت عنوان “ارسم لي مدينة خضراء ومستدامة”، حيث سيتعين على التلميذ الرسم على ورقة بيضاء “A4 “، وباستخدام الأقلام الملونة، رسم ما يتصوره كمدينة خضراء مستدامة.

و سيتسابق التلاميذ أيضا في مجال الفن التشكيلي تحت عنوان “فلنحافظ على بيئتنا”، حيث يتعين على التلميذ أن يرسم على ورقة “A4” أو على قطعة قماش مستخدما الأصباغ المائية أو الزيتية لتقديم تصوره للمدينة الخضراء وكيف يراها في مخيلته.

كما سيتسابق التلاميذ في مجال الشعر “بين 10 و30 سطرا”، بخصوص المواضيع المرتبطة بالإنسان وبيئته.

وسيكون للتلاميذ فرصة لإبراز مواهبهم في تركيب الفيديوهات “بين 1 و3 دقائق”، حول الإنسان والحفاظ على بيئته.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم نشر قائمة الفائزين في المسابقة على صفحة فايسبوك وزارة البيئة الطاقات المتجددة عند نهاية فترة الحجر، حيث سيتم منح الجائزة للفائزين خلال حفل تكريمي خاص بهم.

و ستكون الجوائز على شكل تجهيزات، تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف و 60 ألف دج، حسب ذات المصدر.