وزارة البيئة تمنح 500 سرير طبي للمستشفيات لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منحت وزارة البيئة والطاقات المتجددة 500 سرير طبي وكميات معتبرة من أدوات التعقيم ومستلزمات طبية أخرى لفائدة عديد الاسلاك سيما المستشفيات.

أفادت وزارة البيئة، اليوم الإثنين في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وفي اطار الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قامت الوزارة بتوزيع 500 سرير طبي وكميات معتبرة من مستلزمات الحماية من هذا الوباء.

كما أشارت ذات الوزارة أنها قامت ايضا بـ 9342 عملية تعقيم وتطهير سيما بمستشفيات بالبليدة، العاصمة، وهران، معسكر، بجاية وبسكرة، الإدارات العمومية، إقامات الحجر الصحي، الأحياء ومداخل العمارات، إضافة اإلى القضاء على 973 نقطة سوداء.