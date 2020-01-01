وزارة البيئة تنجز كتيب عن دور المسجد في التوعية البيئية

أشرفت وزارة البيئة والطاقات المتجددة على إنجاز كتيب بعنوان “دور المسجد في التوعية البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي”.

وأشرفت مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية على الكتيب الذي أعدته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” برنامج “الحوكمة البيئية والتنوع البيولوجي”GENBI”.

ويركز برنامج الحوكمة البيئية والتنوع البيولوجي الذي ينفذه بالشراكة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة والتعاون الألماني للتنمية في أحد محاوره على توسيع عملية التحسيس إلى جميع فئات المجتمع وعن طريق كل القنوات المتاحة.

ويعتبر المسجد من أهم القنوات التي تلعب دورا تحسيسيا في المجتمع من أجل المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي.

وقد ساهم برنامج “GENBI” في هذا الإطار عن طريق تنظيم دورة تكوينية لفائدة مجموعة من الأئمة بالقالة في ولاية الطارف، حيث توجد أكبر حظيرة وطنية على المستوى الوطني.

رابط تحميل الكتيب:https://bit.ly/36h86LC