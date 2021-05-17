وزارة البيئة تنظم إجتماعا للجنة الوطنية للمناخ

ترأست اليوم وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، إجتماعا للجنـة الوطنيـة للمناخ والمكونة من 18 قطاعا وزاريا.

وتم خلال إجتماع اليوم دراسة ثلاث ملفات تتعلق بعملية تحيين المساهمة المحددة على المستوى الوطني وضعيتها وآفاقها.

وكذا تحليل وتقييم عملية تنفيذ المخطط الوطني للمناخ.

بالإضافة إلى بحث وضعية تقدم مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث والتقرير الأول للجزائر المحين كل سنتين.

ويتزامن هذا الاجتماع مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف المقبل في “غلاسكو-بريطانيا”، ودخول إتفاقية باريس حيز التنفيذ في جانفي 2021.

وأوضح البيان، أنه قد بدأ العد التنازلي للشروع في تحيين المساهمة المحددة على المستوى الوطني للجزائر.

ويعتبر طريق يجب انتهاجه قبل الذهاب إلى غلاسكو أين سيجتمع المجتمع الدولي في نوفمبر من هذا العام، في مؤتمر الأطراف.

وأوضح أن دور اللجنة مهم لقيادة ومتابعة جميع الورشات المفتوحة وسيكتسي أكثر أهمية بالنظر إلى المواعيد المستقبلية لجدول الأعمال الدولي، لا سيما من خلال إطار الشفافية الجديد الذي تبع مؤتمر الأطراف لباريس وقواعد كاتوفيتشي للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.