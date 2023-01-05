وزارة البيئة توقع اتفاقية شراكة مع اتحاد النساء الجزائريات

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الدكتورة سامية موالفي اليوم الخميس، على إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.

وحسب بيان للوزارة، تم إمضاء الاتفاقية، بين الوكالة الوطنية للنفايات والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.

ويأتي هذا، تعزيزا لدور المرأة في المحافظة على البيئة كونها أحد الركائز الأساسية في المجتمع.

ونظرا لكونها تمثل المقتصد في الأسرة الجزائرية، فمن الضروري تحسيسها أكثر لأهميتها في تبني طرق استهلاك وتسيير أمثر استدامة وعقلانية.

وفي كلمة للوزيرة بخصوص أهداف الاتفاقية، ذكرت أنها ترمي لاستغلال القدرات الفعالة للمرأة الجزائرية في إعداد جيل مسلح بالوعي البيئي. ومزود بروح المسؤولية البيئية. ومشبع بمبادئ المواطنة البيئية التي تجعله يكتسب سلوكيات إيجابية تخدم الصالح العام.