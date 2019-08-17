وزارة البيئة تُخصص غلافا ماليا لتهيئة حديقة “باستور” بمعسكر

كشفت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، اليوم السبت، أنّها خصّصت غلافا ماليا لتهيئة حديقة “باستور” الواقعة وسط مدينة معسكر.

وحسب الصفحة الرسمية لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، على “الفايسبوك”، وعلى

أعقاب زيارة تفقد وعمل التي قادتها لولاية معسكر، فإنّ الوزارة قررت تخصيص غلاف مالي من أجل تهيئة الحديقة.

فيما لم تكشف الوزيرة على على قدر هذا المبلغ.

للإشارة، قامت زرواطي بتفقد عدة مشاريع تخص قطاعها بولاية معسكر، حيث توقفت في البداية عند المنطقة الرطبة المقطع التي ستتم بها أشغال التهيئة.

أين أكدت على ضرورة حماية هذه المناطق وتحسيس المواطن بأهميتها.

تلتها زيارة كل من مشروعي إنجاز مركز لفرز النفايات على مستوى مركزالردم التقني بالكرط.

و مشروع إنجاز محطة تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة زراعية بمحطة تحويل النفايات ببلدية مطمور.