وزارة البيئة.. نحو نقل النفايات عبر القطارات

تم، اليوم الثلاثاء، تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع نقل النفايات المنزلية، وما شابهها عبر السكة الحديدية بمدينة الجزائر. وستسمح هذه الطريقة الجديدة المقترحة، بزيادة النجاعة وتقليل تكلفة جمع ونقل النفايات والتغلب على القيود المتعلقة ببعد مراكز الردم التقني.

كما ستقلل الطريقة من الكثافة المرورية، وتخفض تلوث الهواء، كما تخفف من الروائح الكريهة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاستعجالية المدرجة ضمن مخطط عمل الحكومة المصدق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان. وهذا نظرا للتزايد الكبير لكمية النفايات وانتشارها العشوائي، والتشبع المبكر لوحدة معالجة النفايات المنزلية بحميسي، والازدحام المروري الذي تعرفه الطرقات. مما نتج عنه اضطرابات في أداء شركتي نات كوم واكسترانات خلال عملية جمع ونقل النفايات.

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وأشرفت صباح اليوم وزيرة البيئة الدكتورة سامية موالفي رفقة وزير النقل عيسى بكاي مراسم التنصيب. وحضر المراسم الأمين العام لولاية الجزائر ممثلا عن الوالي بمقر وزارة البيئة.

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