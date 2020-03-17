وزارة البيئة: هذه الطريقة المثلى للتخلص من وسائل الوقاية من كورونا

طالبت وزارة البيئة من المواطنين عدم الرمي العشوائي لوسائل الوقاية من كورونا بعد الانتهاء من استعمالها.

وقالت الوزارة انه يجب وضعها في أكياس بلاستيكية وغلقها جيدا قبل رميها مع النفايات المنزلية الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان لها انه لا بد على المواطن الحرص على النظافة والوقاية في بيوتكم خاصة الأماكن التي يمكن أن تكون حاضنة للفيروس من حمامات، طاولات الطبخ والأكل، مقابض الأبواب ومصاعد العمارات وغيرها، أماكن العمل، ووسائل التنقل الخاصة وغيرها باستعمال مواد التنظيف اللازمة.

كما طالبت بعدم الرمي العشوائي للنفايات واحترام أوقات جمعها تجنبا لتكديسها حتى يتسنى لعمال النظافة رفعها في الوقت المناسب.

والاستهلاك الرشيد وعدم الإسراف للتقليل من حجم النفايات المنتجة لمساعدة مؤسسات النظافة للتخلص منها بسهولة.

والتمست الوزارة من الجمعيات البيئية والمجتمع المدني التكثيف من عمليات التحسيس والتوعية، حفاظا على النفس البشرية، والتي هي أعظم شيء عند الله تبارك وتعالى.