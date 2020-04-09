وزارة التجارة: أزيد من 10 آلاف شخص مسجل في السجل التجاري الى غاية مارس 2020

بلغ عدد المسجلين في السجل التجاري لشهر مارس 2019 بصفة شخص طبيعي 9406 مقارنة بنفس المسجلين لسنة 2020 والذي بلغ 10229 أي بنسبة ارتفاع 8،7 بالمئة.

وأوضحت وزارة التجارة في بيانها، أنه بالنسبة لحاملي صفة شخص معنوي المسجلين لشهر مارس سنة 2019، فقد بلغ 1451 مقارنة بسنة 2020 التي بلغ عدد المسجلين فيها 1198 أي بنسبة انخفاض بلغت 17،4 بالمئة .

ليكون العدد الإجمالي للمسجلين بصفتي شخص طبيعي ومعنوي لشهر مارس 2020 المسجلين الجدد في السجل التجاري 11427 مقارنة بسنة 2019 التي كان فيها العدد 10857 أي بنسبة ارتفاع إجمالية بلغت 5،3 بالمئة .