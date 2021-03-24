وزارة التجارة: أسعار الدجاج الطازج حرة و”الكونجلي” بـ 250 دج في رمضان

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وزارة التجارة: أسعار الدجاج الطازج حرة و”الكونجلي” بـ 250 دج في رمضان
بقلم نسرين محفوف

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن سعر الدجاج المجمد لن يتجاوز 250 دج خلال شهر رمضان.

وجاء توضيح وزارة التجارة، بعد تداول بعض وسائل الإعلام، تأويلا لتصريح وزير التجارة، كمال رزيق، خلال حلوله على الإذاعة الجزائرية.

وقال وزير التجارة، فيما يخص أسعار الدجاج إن أسعاره حرة.

وأفاد أن الدولة ستتدخل من خلال الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن، الذي سَيُسَوُق مخزونة من الدجاج المجمد خلال رمضان.

وأوضح الوزير في تصريحه أن الدجاج لن يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد، كما تم القيام به شهر رمضان للسنة الماضية.


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