وزارة التجارة: أكثر من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية

كشفت وزارة التجارة، أن أكثر من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية. مشيرة إلى أن مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فاق عددهم 2.1 مليون تاجر.

وأوضحت الوزارة في حصيلة لأهم نشاطاتها خلال السداسي الأول للسنة الجارية. أن عدد التجار الذين تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية بلغ 1.462.488 تاجر. أما التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فقد بلغ عددهم، 2.164.037 تاجر منهم 1.948.805 شخص طبيعي و215.332 شخص معنوي.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل أكثر من 194.237 تدخل في إطار الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لفرض احترام التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. وتم تسجيل 2.580 فضاء تجاري لم يحترم هاته الإجراءات. كما سجلت 2.751 مخالفة تمخض عنها 740 إقتراح بالغلق.