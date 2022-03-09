وزارة التجارة: إجراءات جديدة لمستوردي المواد الاولية والمنتوجات والبضائع الموجهه لإعادة البيع على الحالة

أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات بيانا بخصوص المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الاولية والمنتوجات والبضائع الموجهه لإعادة البيع على الحالة.

وأنهت الوزارة في بيانها إلى كافة هؤلاء المتعاملين الإقتصاديين أنه. بالإضافة إلى الوثائق المكونة لملف الإستيراد الواجب إيداعها على مستوى المفتشيات الحدودية. تلزمهم الوزارة بأن يتضمن هذا الملف. أيضا إبتداء من تاريخ 13 مارس 2022، الوثائق التالية:

نسخة من شهادة إثبات إحترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجعة للبيع على حالتها. نسخة من الفاتورة الموطنة. نسخة من قائمة التعبئة في حالة إستيراد شحنة غير متجانسة.

وجاء هذا الإجراء طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. والمادة 03 من المرسوم التنفيذي 05-467. المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وكيفيات ذلك. وبهدف تأطير الواردات وتطهير نشاط التجارة الخارجية من الممارسات غيرالشرعية.

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