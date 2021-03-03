وزارة التجارة: إختلالات في تموين السوق بزيت الصوجا

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أنه تم تسجيل إختلالات في تموين السوق بزيت الصوجا.

وأضاف مقراني خلال حديثه لتلفزيون “النهار”، أنه تم إتخاذ إجراءات صارمة مع المحوّلين لتكثيف الإنتاج.

وأوضح في ذات السياق، أن المادة الأولية لإنتاج زيت الصوجا موجودة بوفرة، وتم التدخل من أجل الحد من أي محاولات للمضاربة.

وأفاد ذات المتحدث، أن الوزارة شرعت في حملة موسعة لمراقبة مخازن البطاطا والتفاح التابعة للخواص لكشف المحتكرين.

وأضاف مقراني، أنه سيتم حجز اي كميات مخزنة لا يملك صاحبها الفواتير اللازمة.