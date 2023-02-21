وزارة التجارة: إضافة 5 آلاف طن من الحليب ورفع إنتاج الزيت إلى 55 ألف طن في رمضان

كشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات من أجل توفير الحليب ومادة الزيت خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف مقراني، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه وبخصوص مادة الحليب فقد فاتخذت الوزارة إجراءات لضمان وفرة مادة الحليب خلال شهر رمضان. بحيث تمت تعبئة اكثر من 14579 طن من مادة الحليب. وسيتم توزيعها على اكثر من 124 ملبنة منها 15 عمومية ” جيبلي “. فيما البقية توزع على القطاع الخاص. مشيرا إلى برمجة حصة إضافية من مادة الحليب تقدر ب 05 ألاف طن لضمان الوفرة في السوق خلال شهر رمضان .

و قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات و المهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أن الإحتياجات الوطنية من مادة الزيت تقدر حاليا بـ 48 الف طن. و قد عقد وزير التجارة اجتماعا مع المحولين الست المعتمدين في البلاد. كما تم التوجيه برفع الانتاج الى 55 الف طن بمناسبة شهر رمضان الكريم .

كما أشار إلى أن التعليمات صدرت أيضا لهؤلاء المحولين باعتماد قارورات الزيت ذات الحمولة من 01 الى 02 لتر.

أوضح ذات المتحدث، أنه بخصوص مادة السكر ،فإن الإحتياجات الوطنية .تقدر بـ 56 الف طن متوقعا بلوغ نسبة الانتاج بفعل تضامن الناشطين ال 6 في مجال التحويل. الى 65 الف طن من مختلف المنتجات .