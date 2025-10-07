وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار لكل منتوج سعر”.

وتأتي هذه الحملة التحسيسية حسب بيان للوزارة، في إطار جهود القطاع لترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية. بما يضمن منافسة نزيهة وتوازنا في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.

كما تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر. باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة. وتساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.

وفي هذا الإطار، تذكر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية. التي تلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية. موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغرامات مالية. مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.

