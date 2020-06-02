وزارة التجارة: إنشاء شبكة وطنية من مختبرات المراقبة لمراقبة المنتوجات الغذائية المستوردة والمحلية

كشف عبد الرحمن بن هزيل المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن جودة مختلف المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليا كانت دائما تخضع للمراقبة الجيدة قبل وباء كوفيد-19″.

جاء هذا خلال رده أمس على سؤال حول دعوة وزير الصحة لمراقبة جودة ونوعية المنتجات الغذائية، بما في ذلك المنتجات المستوردة، مضيفا أن الوزارة تتكفل بالرقابة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة أو المنتجة محليا، من خلال التحاليل والعينات المأخوذة للكشف عن البكتيريا، واستخدام المبيدات الحشرية وغيرها.

وأعلن ذات المتحدث، أن الوزارة تدرس في إطار لجنة مختلطة، إنشاء شبكة وطنية واسعة من مختبرات المراقبة، والتي سيتم تجهيزها بوسائل تكنولوجية جديدة، مع إمكانية إنشاء وكالة وطنية للسلامة الغذائية.

وأضاف ضيف القناة الاولى، أن الأمر يتعلق بمرصد علمي يتكون من علماء الأحياء واقتصاديين وسيكون مسؤولا عن تقييم المخاطر الصحية والبحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء ومتابعة أنواع معينة من الغش.