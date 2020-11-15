وزارة التجارة: إيداع ملفات طلب إعتماد مخابر تحليل الجودة إلكترونيا

أعلنت وزارة التجارة عن إمكانية إيداع ملفات إعتماد مخابر تحليل الجودة إلكترونيا.

كشفت وزارة التجارة، في بيان لها، أنه بإمكان مخابر تجارب و تحليل الجودة ايداع ملفات الاعتماد عبر البريد الالكتروني الذي خصصته لهذا الغرض.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “تنهي وزارة التجارة الى علم كافة المخابر مقدمي الخدمات المرخصة بموجب المرسوم رقم 14-135 المؤرخ في أبريل 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها أنه بإمكانهم ايداع ملفات لطلب الاعتماد حسب تخصصاتها”.

وأكدت وزارة التجارة على أنه يجب أن تتضمن ملفات طلب الاعتماد، الوثائق المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13- 302 المؤرخ في سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط و كيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك.

وخصصت الوزارة عنوان الالكتروني للمتعاملين لايداع ملفات طلب الاعتماد:

[email protected]