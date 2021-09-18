وزارة التجارة.. ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية سببه عدة عوامل خارجية

أرجعت وزارة التجارة، ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية، إلى عدة عوامل خارجية. وأعلنت الوزارة، عن اتخاذها لعدة إجراءات عاجلة لمحاربة المضاربة وكسر الاحتكار الذي تشهده السوق الوطنية.

وفي سياق ذاته، أكد مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، العمل على تقريب المنتوج من المستهلك. وهذا من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة.

وكذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق –يضيف المتحدث- التي تسمح بمتابعة مسار المنتوج. ويتعلق الأمر بالفاتورة وذلك حماية للمستهلك وللقدرة الشرائية.

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