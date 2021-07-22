وزارة التجارة: التجار إلتزموا بالمداومة يومي العيد.. وغلق محل أو إثنين لا يعني العكس
كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن هناك بعض المغالطات إنتشرت عبر بعض وسائل الإعلام حول مداومة التجار يومي عيد الأضحى المبارك.
ونشرت الوزارة توضيحا عبر صفحتها على الفايسبوك، أنها سخرت على المستوى الوطني 50.093 تاجر في مختلف المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المواطن من مواد غذائية ومخابز وغيرها من مجموع يقارب مليوني تاجر. مضيفة أن إختيار التجار المداومين تم بدراسة علمية ترتكز على التوزيع السكاني والكثافة السكانية في كل منطقة. مع مراعاة تمثيل النشاط التجاري في كل منطقة.
وأوضحت في ذات السياق، أن النشاطات التجارية والخدماتية الباقية تعتبر غير ضرورية للمواطن. فالتجار ليسوا ملزمين بالخضوع لإجبارية المداومة يومي العيد. وقد جنّدت الوزارة أكثر من 2000 عون رقابة للسهر على إلتزام التجار بتطبيق المداومة. وهذا ما تحقق في الميدان وتم الإعلان عنه من قبل الوزارة.