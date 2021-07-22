وزارة التجارة: التجار إلتزموا بالمداومة يومي العيد.. وغلق محل أو إثنين لا يعني العكس

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن هناك بعض المغالطات إنتشرت عبر بعض وسائل الإعلام حول مداومة التجار يومي عيد الأضحى المبارك.

ونشرت الوزارة توضيحا عبر صفحتها على الفايسبوك، أنها سخرت على المستوى الوطني 50.093 تاجر في مختلف المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المواطن من مواد غذائية ومخابز وغيرها من مجموع يقارب مليوني تاجر. مضيفة أن إختيار التجار المداومين تم بدراسة علمية ترتكز على التوزيع السكاني والكثافة السكانية في كل منطقة. مع مراعاة تمثيل النشاط التجاري في كل منطقة.

وأوضحت في ذات السياق، أن النشاطات التجارية والخدماتية الباقية تعتبر غير ضرورية للمواطن. فالتجار ليسوا ملزمين بالخضوع لإجبارية المداومة يومي العيد. وقد جنّدت الوزارة أكثر من 2000 عون رقابة للسهر على إلتزام التجار بتطبيق المداومة. وهذا ما تحقق في الميدان وتم الإعلان عنه من قبل الوزارة.