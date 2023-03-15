وزارة التجارة.. التخفيضات تنطلق الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن فترة ممارسة البيع بالتخفيض خلال رمضان وعيد الفطر ستنطلق أسبوعا قبيل حلول الشهر الكريم. كما تمتد إلى غاية عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها، أن الأعوان الاقتصاديين بإمكانهم الشروع في هذه العملية، على مستوى الفضاءات التجارية ومحلاتهم التجارية. إضافة إلى الأسواق الجوارية المنظمة بهذه المناسبة.

كما يتم الإجراء بإيداع ملف لدى مصالح مديريات التجارة الولائية المعنية للحصول فورا على الرخصة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. حيث سيلقون كل التسهيلات.

في حين، دعت وزارة التجارة، الأعوان إلى اغتنام هذه الفرصة لممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هاتين المناسبتين الدينيتين. والمساهمة في توفير السلع بأسعار منخفضة وتنافسية تسمح بخلق ديناميكية تجارية فعالة. كما تسمح للمستهلكين من تلبية حاجياتهم في أحسن الظروف.

دون رخصة في رمضان

وكشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن الأخيرة أقرت عدة إجراءات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.

كما أوضح مقراني أن من بين هذه الإجراءات، “فسح المجال أمام التجار للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي بدون الحصول على الرخصة”. مشيرا إلى أن الإجراء الذي أقره وزير التجارة يكون بشكل استثنائي بمناسبة شهر رمضان.

في حين، وجه وزير التجارة، للتكفل “بصفة سريعة” بالشكاوي التي ترفعها منظمة حماية المستهلك مع إبلاغها بالنتائج. كاشفا عن وضع خارطة طريق لتفعيل العمل الجمعوي.

وقال المسؤول ذاته، أن 85 بالمائة من الدوائر شهدت افتتاح أسواق جوارية بها. مشيرا إلى أن عدد هذه الفضاءات بلغ لحد الآن 465 سوقا وهو “مرشح للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة”.

أما من ناحية الرقابة، أعلن المدير عن تسخير أكثر من 9000 عون رقابة، من أجل ضمان العمل الرقابي الميداني. “الذي سيكون على مدار أيام الأسبوع وحتى ليلا”.