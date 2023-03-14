وزارة التجارة.. التخفيضات دون رخصة في رمضان

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن الأخيرة أقرت عدة إجراءات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.

كما أوضح مقراني أن من بين هذه الإجراءات، “فسح المجال أمام التجار للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي بدون الحصول على الرخصة”. مشيرا إلى أن الإجراء الذي أقره وزير التجارة يكون بشكل استثنائي بمناسبة شهر رمضان.

في حين، وجه وزير التجارة، للتكفل “بصفة سريعة” بالشكاوي التي ترفعها منظمة حماية المستهلك مع إبلاغها بالنتائج. كاشفا عن وضع خارطة طريق لتفعيل العمل الجمعوي.

وقال المسؤول ذاته، أن 85 بالمائة من الدوائر شهدت افتتاح أسواق جوارية بها. مشيرا إلى أن عدد هذه الفضاءات بلغ لحد الآن 465 سوقا وهو “مرشح للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة”.

أما من ناحية الرقابة، أعلن المدير عن تسخير أكثر من 9000 عون رقابة، من أجل ضمان العمل الرقابي الميداني. “الذي سيكون على مدار أيام الأسبوع وحتى ليلا”.

جمعيات حماية المستهلك تؤكد على تأطير الأسواق الجوارية

وأكدت جمعيات لحماية المستهلك، على أهمية الدور الذي ستلعبه في تأطير الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان. بهدف المساهمة في ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة.

كما اعتبر مسؤولو هذه الجمعيات، عقب اجتماعاتهم، على حدى، مع وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن إشراك جمعيات حماية المستهلك سيعزز من فعالية الرقابة على الأسواق وتنظيمها.

ويرى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن المنظمة ستقوم بمرافقة السلطات العمومي.ة لما فيه منفعة المستهلك, وذلك من أجل تقديم منتجات في الأسواق الجوارية بوفرة وبأسعار تنافسية.

كما ستساهم المنظمة في جهاز الإنذار للتصدي لأي اختلال ممكن، حسب زبدي الذي أبرز أهمية التبليغ عن التجاوزات. والتمتع بالحس المدني للمستهلكين في محاربة المضاربة وضمان استقرار السوق.

في حين، أبرز رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، محفوظ حرزلي، أن الاتحاد سيرافق الإجراءات المتخذة. من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات لمحاربة المضاربة وتموين السوق وترشيد الاستهلاك.

وأشار حرزلي أن لقاءه مع الوزير “سمح بالطمأنة بخصوص توفر المواد الواسعة الاستهلاك في الأسواق”. لاسيما “بعد مضاعفة الإنتاج في المصانع”. لافتا إلى أن الاتحاد قدم عدة مقترحات لضمان زيادة العرض بالنسبة لبعض المنتجات “التي تسجل نقصا بالسوق”.