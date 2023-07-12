وزارة التجارة: الجزائر تريد التحوّل إلى المصدّر رقم 1 إلى إفريقيا

أبرز المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف الهواري. طموح الجزائر للتحوّل إلى المصدّر رقم 1 إلى إفريقيا.

وقال عبد اللطيف الهواري لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنّ الجزائر تتطلع إلى مضاعفة حجم الصادرات إلى القارة السمراء المقدّر حاليا بـ 600 مليون دولار. نصفها نحو إفريقيا الغربية، والهدف تجاوز عارضة المليار دولار.