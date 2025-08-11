وزارة التجارة الخارجية تدعو المتعاملين الاقتصاديين لإيداع برامجهم التقديرية قبل 20 أوت

دعت وزارة التجارة الخارجية، في بيان لها، المتعاملين الاقتصاديين أصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي قيد الإنجاز، إلى إيداع برامجهم التقديرية الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2025، قبل تاريخ 20 أوت الجاري.

وأوضح البيان أن هذه العملية تخص المستثمرين الحاصلين على شهادة التسجيل المُسلّمة من طرف الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI).

مشيرةً إلى أن الملفات يجب أن تتضمن شهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المؤهلة للاستفادة من المزايا.

وأكدت الوزارة أن إرسال الملفات يتم حصريًا عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]