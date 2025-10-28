وزارة التجارة الخارجية تدعو للمشاركة في الصالون الوطني الأول لتصدير الخدمات بقسنطينة

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجالات تصدير الخدمات، إلى المشاركة في الصالون الوطني الأول للخدمات الجزائرية الموجهة للتصدير “Algeria Export Fair”.

وفي بيان للوزارة، توجه الدعوة لكافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجالات تصدير الخدمات، سواء كانت رقمية، استشارية، هندسية، لوجستية، صحية، تعليمية، سياحية وغيرها، إلى المشاركة في الصالون الوطني الأول للخدمات الجزائرية الموجهة للتصدير “Algeria Export Fair”، المزمع تنظيمه خلال الفترة من 5 إلى 8 جانفي 2026 بـ قاعة الزينيت - قسنطينة.

ويعَدُّ هذا الصالون منصةً استراتيجية لإبراز الكفاءات الوطنية في مجال تصدير الخدمات. كما يمثل فرصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتوسيع حضور الخدمات الجزائرية في الأسواق الدولية.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى ملء الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

🔗 www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/salon-services-algeriens