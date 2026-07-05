وزارة التجارة الخارجية تصدر بيانا هاما لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأحد، أنه بصفة استثنائية، تم تعديل برمجة أيام الاستقبال الخاصة بهذا الأسبوع.

وأوضحت الوزارة في بان لها، أنه بصفة استثنائية، تم تعديل برمجة أيام الاستقبال الخاصة بهذا الأسبوع، حيث سيكون الاستقبال يوم الأربعاء 08 جويلية 2026، من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) إلى الواحدة زوالًا (13:00)، عوضًا عن يوم الاثنين 06 جويلية 2026.

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