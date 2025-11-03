وزارة التجارة الخارجية تصدر بيانا هاما !

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الإثنين، عن تأجيل استقبال المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات الاستيراد لحسابها الخاص. وهذا في إطار التسيير “”FONCTIONNEMENT و/ أو التجهيز. ” EQUIPEMENT

وأضافت وزارة التجارة الخارجية، في بيان لها، أن قرار تأجيل استقبال المتعاملين يوم الثلاثاء هدفه دراسة جميع الطعون المودعة خلال الأيام السابقة.

وجاء في بيان الوزارة “تنهي وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى علم جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات الاستيراد لحسابها الخاص في إطار التسيير “”FONCTIONNEMENT و/ أو التجهيز ” ” EQUIPEMENT أن الاستقبال الموافق ليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 مؤجل إلى إشعار لاحق، وذلك حتى يتسنى لمصالحنا دراسة جميع الطعون المودعة خلال الأيام السابقة”.

