وزارة التجارة الخارجية .. تمديد آجال التوطين البنكي للمستوردين إلى 90 يومًا

قررت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تمديد مدة صلاحية تأشيرة البرامج التقديرية الموجهة لعملية التوطين البنكي من 45 يوماً إلى 90 يوماً.

وحسب بيان للوزارة القرار جاء وبصفة استثنائية وفي إطار مواصلة جهودها الرامية إلى تسهيل الإجراءات ودعم المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم.

ويخص هذا القرار كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإستيراد لإعادة البيع على الحالة،

كما تم تمديد صلاحية تأشيرة البرامج التقديرية التي تم التأشير عليها خلال السداسي الأول من سنة 2026 . وهذا غاية 15 سبتمبر 2026، وذلك بالنسبة للمتعاملين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التوطين البنكي.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح المتعاملين الاقتصاديين المعنيين آجالاً إضافية لاستكمال إجراءات التوطين البنكي واستيفاء مختلف الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد.