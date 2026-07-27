وزارة التجارة الخارجية تنظم الصالون الوطني للفواكه الجزائرية الموجهة للتصدير بسيدي بلعباس

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع ولاية سيدي بلعباس، عن تنظيم الصالون الوطني للفواكه الجزائرية الموجهة للتصدير، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 جويلية إلى 2 أوت 2026، بقاعة الرياضات “عدة بوجلال” بولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الصالون سيشكل فضاءً يجمع المنتجين والمصدّرين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يتيح فرصًا حقيقية لإبرام شراكات تجارية.

وأضاف البيان أن التظاهرة ستتضمن أجنحة لعرض مختلف أصناف الفواكه الجزائرية الموجهة للتصدير، إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية وأنشطة تهدف إلى تعزيز الصادرات الفلاحية الجزائرية وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

ودعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات المنتجين والمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة في الصالون الوطني للفواكه الجزائرية الموجهة للتصدير إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.