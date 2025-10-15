وزارة التجارة الخارجية تنظم معارض في 11 بلدا خلال السنة المقبلة

تعتزم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تنظيم معارض خاصة بالمنتجات الوطنية في 11 بلدا خلال السنة المقبلة 2026.

ووفقا للبرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2026، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإنه من المقرر تنظيم معارض للمنتجات الوطنية في كل من الرياض (السعودية). والكويت وأبوجا (نيجيريا) في جانفي. نيروبي (كينيا) في مارس، نواكشوط (موريتانيا) وموسكو (روسيا) في ماي. وكذا جاكارتا (أندونيسيا) في جويلية.

كما سيتم تنظيم هذه المعارض في أديس أبابا (إثيوبيا) في سبتمبر. الدوحة (قطر) في أكتوبر، جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) في نوفمبر وداكار (السنغال) في ديسمبر.

وإلى جانب هذه التظاهرات المخصصة للترويج للمنتجات جزائرية الصنع، فإنه من المقرر المشاركة في خمس معارض دولية وهي المعرض الدولي لصفاقس (تونس). في جوان المعرض الدولي لدار السلام (تنزانيا) في جويلية، المعرض الدولي لدمشق (سوريا) في أوت, المعرض الدولي لكمبالا (أوغندا) في أكتوبر والمعرض الدولي لداكار (السنغال) نهاية السنة المقبلة.

أما بشأن المعارض المتخصصة، يتضمن البرنامج المشاركة في كل من معرض “اكوافارم” المتخصص في الصناعات التقليدية بإيطاليا من 12 إلى 13 فيفري, صالون التكنولوجيات الحديثة والمؤسسات الناشئة بقطر “ويب ساميت قطر” بين 1 و4 فيفري. صالون الصناعات الغذائية والمشروبات باليابان “فودكس جابان” بين 10 و13 مارس. و الصالون الدولي للتغذية والصناعات التقليدية ببريطانيا “وورلد فود لندن” بين 30 مارس و1 أفريل، صالون التجهيزات الطبية والعناية الصحية بنيجيريا “فارما ويست أفريكا”. من 14 إلى 16 أفريل. والصالون الدولي للصناعات الغذائية “وولد فود” بموسكو من 16 إلى 19 سبتمبر.