وزارة التجارة الخارجية توظف

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح باب الترشح للتوظيف المباشر في الرتب عدة رتب.

وأوضحت الوزارة، أن التوظيف مفتوح في الرتب التالية كاتب مديرية، كاتب مديرية رئيسي، ملحق رئيسي للإدارة. مهندس دولة في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى ثاني في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصاء. محاسب إدارة رئيسي، محاسب إدارة، تقني سامي في الإعلام الآلي، وثائقي أمين محفوظات.

وبخصوص ملف الترشح فيجب أن يحتوي على الوثائق التالية: طلب خطي، نسخة (11) من بطاقة التعريف الوطنية. نسخة (01) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة.

ويجب على المترشحين المقبولين نهائيا قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها. إتمام ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية: نسخة (01) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. مستخرج من شهادة الميلاد، صورتان شمسيتان (02).

وأشارت الوزارة أن الملفات تودع على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات [email protected]

كما أشارت أنه يتعين إيداع الملفات في أجل 10 أيام من تاريخ الإعلان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور