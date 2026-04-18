وزارة التجارة الخارجية تُنظم معرض المنتجات والخدمات الموجّه للتصدير

تنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع ولاية تندوف، معرض المنتجات والخدمات الجزائرية الموجّه للتصدير، تحت شعار: “تندوف بوابة التصدير نحو دول إفريقيا الغربية” وهذا من 24 إلى 27 أفريل 2026.

وحسب الوزارة يأتي هذا المعرض في إطار دعم الصادرات وتعزيز حضور المنتجات والخدمات الجزائرية. في الأسواق الإفريقية، خاصة في دول غرب إفريقيا، انطلاقا من تندوف بوابة نحو العمق الإفريقي.

كما يشكل هذا الحدث منصة هامة لعرض القدرات الانتاجية الوطنية في مختلف القطاعات. وفضاءً لتعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

ويعد فرصة لعرض المنتجات، توسيع النشاطات، وبناء شراكات نحو الأسواق الإفريقية.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة في هذا الحدث، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/foire-tindouf-2026

