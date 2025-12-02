وزارة التجارة الداخلية توظف

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التوظيف لفائدة مصالحها المركزية في عدة رتب.

وأوضحت مصالح الوزارة أن المناصب المفتوحة للتوظيف هي مهندس دولة في الإعلام الآلي، منصبين (02) اثنين. من بين المترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. وملحق رئيسي للإدارة: منصبين (02) اثنين، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي في التخصصات: إعلام آلي للتسيير، تسيير واقتصاد المؤسسات المحاسبة والمالية، المحاسبة والتسيير القانون العقاري التسيير العمومي، قانون الأعمال، قانون العلاقات الاقتصادية الدولية تجارة دولية تسيير الموارد البشرية علم النفس التسويق.

للمزيد من المعلومات حول الآجال وملف الترشح ، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة، التالي :

