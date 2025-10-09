وزارة التجارة الداخلية توظف

أعلنت، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عن فتح باب الترشح لشغل مناصب شاغرة بصفة مدير ولائي للتجارة.

وتندرج هذه العملية في إطار متابعة المسار المهني لإطارات الوزارة والعاملين على المستوى المحلي.

وهذا بهدف تكريس مبدأ الترقية الداخلية لشغل الوظائف العليا؛ منح الفرصة للإطارات الكفؤة. وذات الخبرة لتولي مسؤوليات المتابعة الميدانية لتموين السوق ورقابتها.

ويجب على المترشح أن يكون حائزا لشهادة جامعية؛ شغل منصب عالٍ في قطاع التجارة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وترسل طلبات الترشح حصرا عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: ([email protected])، بصيغة PDF. لا يتجاوز حجم الملف الواحد 3 ميغابيت.

ويجب أن يتضمن الملف طلب الترشح للمنصب المعني؛ بيان السيرة الذاتية؛ نسخة عن الشهادات.

وآخر أجل لإرسال الملفات يكون الخميس 16 أكتوبر على الساعة 17:00.

تحميل الإعلان الكامل:

http://www.commerce.gov.dz/…/annonce-recrutement2025.pdf