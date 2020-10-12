وزارة التجارة.. السماح للمتعاملين الإقتصاديين باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن قرار السماح للمتعاملين الإقتصاديين باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة.

أعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، أنه تقرر السماح للمتعاملين الإقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات الغير غذائية بإستخراج السجل التجاري البيع بالجملة.

وذلك كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية.

وأوضحت وزارة التجارة أنه وفيما يخص بيع المواد الغذائية بالجملة فسيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة.

وأضافت وزارة التجارة أن القرار جاء بعد الزيارات التي قام بها وزير التجارة لعدة ولايات حدودية.

أين استمع لإنشغالات ومشاكل المتعاملين الإقتصاديين والشركاء المهنيين.

والتي كان من أهمها التطبيق الصارم للتعليمة رقم 1832 المؤرخة في 4 سبتمبر 2016 والمتعلقة بتجميد السجلات التجارية بالجملة بالولايات الحدودية عبر كامل القطر الوطني .