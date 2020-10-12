وزارة التجارة.. السماح للمتعاملين الإقتصاديين باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن قرار السماح للمتعاملين الإقتصاديين باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة.
أعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، أنه تقرر السماح للمتعاملين الإقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات الغير غذائية بإستخراج السجل التجاري البيع بالجملة.
وذلك كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية.
وأوضحت وزارة التجارة أنه وفيما يخص بيع المواد الغذائية بالجملة فسيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة.
وأضافت وزارة التجارة أن القرار جاء بعد الزيارات التي قام بها وزير التجارة لعدة ولايات حدودية.
أين استمع لإنشغالات ومشاكل المتعاملين الإقتصاديين والشركاء المهنيين.
والتي كان من أهمها التطبيق الصارم للتعليمة رقم 1832 المؤرخة في 4 سبتمبر 2016 والمتعلقة بتجميد السجلات التجارية بالجملة بالولايات الحدودية عبر كامل القطر الوطني .
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