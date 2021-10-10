وزارة التجارة: الشطب النهائي من السجل التجاري وغلق المحل للمضاربين

كشف محمد لوحايدية، المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أنه سيتم إضافة تعديلات على القانون 04 /02 الصادر في 2004 والمتعلق بالممارسات التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة. وتشديد العقوبات ذات الطابع الإقتصادي على المضاربين.

وأضاف لوحايدية، في حديث “لـوأج”، أن تشديد العقوبات سيصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري. والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري مدى الحياة. وغلق المحل التجاري وحجز السلع. أما الجانب الجزائي المتعلق بالحرمان من الحرية والحقوق المدنية، فستقوم وزارة العدل بإدراجه ضمن قانون العقوبات.

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وأفاد ذات المتحدث، أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة قامت في الأشهر الثمانية الأولى من 2021، بمليون و115 الف و111 تدخل. تم على إثره تسجيل 84 ألف و348 مخالفة. وتحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية. سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 66ر56 مليار دج في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.

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