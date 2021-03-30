وزارة التجارة: الصولد بداية من 7 أفريل إلى غاية 13 ماي 2021

أعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء عن موعد البيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وحدد ت الوزارة في بيان لها اليوم تاريخ بداية عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي بأسبوع قبيل بداية شهر رمضان.

وهذامابين الفترة الممتدة 7 افريل 2021 إلى غاية ثاني يوم من عيد الفطر الموافق ليوم الخميس 13 ماي 2021 .

حتى يتسنى للمستهلكين الاستفادة من التخفيضات المنتظمة واقتناء حاجياتهم الضرورية قبل حلول شهر الصيام .

وأضاف البيان أن العملية تكون داخل المحلات التجارية وخارجها عبر المعارض و الفضاءات التجارية المخصصة لذلك.

كما تدعو الوزارة عوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة والانطلاق بقوة في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هاتين المناسبتين الدينيتين.

وأيضا على ممارسة البيع الترويجي المفتوح طيلة أيام السنة لتدعيم وفرة المنتوجات بأسعار تنافسية ومخفضة.

وحددت الوزارة المواد المعنية بهذه العملية وهي المواد الاكثر إستهلاكا من قبل المواطنين خلال هذه الفترة والمناسبات.

ويتعلق الامر بكل من المواد الغذائية، الخضر والفواكه، اللحوم بأنواعها، الفواكه الجافة، مستلزمات الحلويات، الألبسة والأحذية، الأجهزة الكهرومنزلية والأواني وغيرها.

وجاء هذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-399 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع.

وهذا في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود لاسيما المادة 03 منه.

والمؤرخ في 26 ديسمبر 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18/06/ 2006.