وزارة التجارة: إلغاء أحكام المرسوم المحدد لعملية جمركة السلع المستوردة من مناطق التبادل الحر

أعلنت وزارة التجارة عن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم10-89 المؤرخ في 10 مارس 2010، الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من دفع الحقوق الجمركية، في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

وبهذا القرار فإن عملية جمركة السلع المستوردة من مناطق التبادل الحر وهي على التوالي : الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، والتي تستفيد من الاعفاء الجمركي سوف ستتم من الآن فصاعدا، بصفة آلية على مستوى مصالح الجمارك بناء على القوائم التي تتضمن التفكيك الجمركي الملحقة بالاتفاقيات المعنية.

وسيعكس هذا القرار التكفل الفعلي بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين من أجل تبسيط الإجراءات العملية التي تضبط عمليات التجارة الخارجية.

أالقرار يأتي في إطار المساعي الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقضاء على العراقيل البيروقراطية، والتي تسعى الوزارة جاهدة إلى تجسيدها ميدانيا حسب بيان الوزارة.