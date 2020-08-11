وزارة التجارة: إلغاء أحكام المرسوم المحدد لعملية جمركة السلع المستوردة من مناطق التبادل الحر

أعلنت وزارة التجارة عن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم10-89 المؤرخ في 10 مارس 2010، الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من دفع الحقوق الجمركية، في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
وبهذا القرار فإن عملية جمركة السلع المستوردة من مناطق التبادل الحر وهي على التوالي : الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، والتي تستفيد من الاعفاء الجمركي سوف ستتم من الآن فصاعدا، بصفة آلية على مستوى مصالح الجمارك بناء على القوائم التي تتضمن التفكيك الجمركي الملحقة بالاتفاقيات المعنية.
وسيعكس هذا القرار التكفل الفعلي بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين من أجل تبسيط الإجراءات العملية التي تضبط عمليات التجارة الخارجية.
أالقرار يأتي في إطار المساعي الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقضاء على العراقيل البيروقراطية، والتي تسعى الوزارة جاهدة إلى تجسيدها ميدانيا حسب بيان الوزارة.
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