وزارة التجارة: برنامج خاص لتموين السوق في شهر رمضان ومراقبة الأسعار

كشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة، عن وضع برنامج لتموين السوق في رمضان.

وأضاف مقراني خلال إستضافته بقناة “النهار”، أن الأزمة الصحية دأبت على تطبيق قرارات السلطات بما يخص النشاطات التجارية.

وأوضح مقراني، أنه تم وضع نظام خاص للمراقبة، وألف عون رقابة لمراقبة الممارسات التجارية ومدى إحترام التجار للبروتوكول الصحي.

وقال ذات المتحدث، تم تسطير برنامج خاص لشهر رمضان من خلال إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تنظم ضبط السوق.

وكذا رقمنة الرقابة وتأطير التجارة الخارجية وتشجيع التصدير خارج المحروقات، وإعادة النظر في مجمل النشاطات التجارية.

كما سيتم ضبط وتموين السوق بالمواد الأساسية، وتدعيم عمليات التموين من خلال المعارض الوطنية.

وأوضح ذات المتحدث، أنه تم الإعداد مبكرا لبرنامج المداومة خلال عيد الفطر واجراء العمليات التحسيسية.

أما بخصوص الأسعار، فقال مقراني، أنها خط أحمر ولا يمكن تجاوزها خاصة المواد المدعمة.

وأوضح أن الوزير، أمر بمتابعة المواد الأساسية ومتابعة جميع المخزونات والوحدات الإنتاجية.

وقال مقراني، أنه سيتم وضع نظام رقمي للتحكم في عمليات التموين بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.