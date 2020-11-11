وزارة التجارة: تأجيل عملية تأطير إنتاج وتوزيع الدقيق والسميد المدعم

قررت وزارة التجارة تأجيل العمل بمرسومين تنفيذيين متعلقان بعملية تأطير عمليات إنتاج وتوزيه الدقيق والسميد المدعم.

وأفادت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنه تنهي إلى علم كل المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في شعبة الحبوب، مطاحن الدقيق ومطاحن السميد، بأنه حرصا منها على ضمان نجاح البرنامج المسطر من طرف السلطات العمومية و المتعلق بتأطير عمليات إنتاج وتوزيع الدقيق و السميد المدعم.

فقد تقرر تأجيل الى موعد يحدد لاحقا العمل بأحكام كل من المرسومين التنفيذيين التاليين، المرسوم التنفيذي رقم 20-241 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 13أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع.

والمرسوم التنفيذي رقم 20-242 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه.