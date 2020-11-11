وزارة التجارة: تأجيل عملية تأطير إنتاج وتوزيع الدقيق والسميد المدعم

قررت وزارة التجارة تأجيل العمل بمرسومين تنفيذيين متعلقان بعملية تأطير عمليات إنتاج وتوزيه الدقيق والسميد المدعم.
وأفادت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنه تنهي إلى علم كل المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في شعبة الحبوب، مطاحن الدقيق ومطاحن السميد، بأنه حرصا منها على ضمان نجاح البرنامج المسطر من طرف السلطات العمومية و المتعلق بتأطير عمليات إنتاج وتوزيع الدقيق و السميد المدعم.
فقد تقرر تأجيل الى موعد يحدد لاحقا العمل بأحكام كل من المرسومين التنفيذيين التاليين، المرسوم التنفيذي رقم 20-241 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 13أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع.
والمرسوم التنفيذي رقم 20-242 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه.
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