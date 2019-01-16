وزارة التجارة تأمر بإزالة المعوقات التي تعترض أعوان الرقابة ميدانيا

أمرت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، بإزالة كل المعوقات، التي من شأنها، أن تعترض عمل أعوان الرقابة ميدانيا.

وقد أشرف، اليوم، الأمين العام لوزارة التجارة، شريف عماري، على لقاء تقييمي، لعمليات الرقابة الاقتصادية الالكترونية، والتي شرع في تجسيدها ميدانيا منذ 02 ديسمبر 2018 ، واختيرت ولاية الجزائر نموذجا، قبل تعميمها على التراب الوطني.

وقد شهد اللقاء، عرض حصيلة نشاط فرق الرقابة، في هذا الاطار، وكذا العراقيل والعقبات، التي تعترض الأعوان في الميدان، خلال تجربتهم لفعالية النظام الالكتروني المطور من قبل المركز الوطني للسجل التجاري.

وبالمناسبة، أعطى الأمين العام، تعليمات صارمة، لإزالة كل المعوقات التي تعترض التجسيد السلس للعملية.