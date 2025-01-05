وزارة التجارة تباشر عمليات رقابة على نشاط مدارس تعليم اللغات الأجنبية

باشرت وزارة التجارة قي عمليات رقابة على نشاط مدارس تعليم اللغات الأجنبية، التي انتشرت مؤخرا و التي تنشط في مجالات مختلفة. ولا تحترم ماهو موجود في سجلها التجاري.

وتم الشروع فعلا في إجراء تحقيقات ميدانية،حيث شملت الرقابة تشمل مدارس تعليم اللغات الأجنبية المقيدة. في السجل التجاري برمز 607014

وحسب الوزارة فقد لوحظ أن معظم هذه المؤسسات تنشط في مجالات أخرى تمس المرجعية الدينية.

كما تقوم هذه المدارس بتقديم الدروس خصوصية للتلاميذ وهو النشاط الذي لا يمت لاي صلة بما هو موجود في السجل التجاري .

كما دعت الوزارة مدارس تعليم اللغات الأجنبيةللالتزام بالنشاط المحدد في سجلها التجاري