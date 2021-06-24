وزارة التجارة: تحرير تصدير المواد التامة المصنعة من النفايات الحديدية

أخطرت وزارة التجارة كافة المتعاملين في مجال تحويل و رسكلة نفايات المعادن الحديدية و غير الحديدية بتحرير تصدير المواد و المنتوجات التامة الصنع و المصنعة أساسا من هذه النفايات.

وحسب بيان لوزارة التجارة نشر على الصفحة الرسمية على الفايسبوك فإن المواد النصف مصنعة قد تم تحريرها وفق إطار تنظيمي تم وضعه بالتنسيق و التشاور بين قطاعات التجــــــارة، البيئــــــة، الصناعـــــــة و الماليــــــــة و الذي تضمن ثلاث محاور أساسية و هي:

• إخضاع مصدري المواد و المنتوجات المصنعة أساسا من نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية إلى الإكتتاب في دفتر شروط

على أن يتم إخضاع تصدير هذه المواد إلى رخصة تصدير تمنح من طرف مصالح وزارة التجارة،

كما يتم تحديد البنود التعريفية الجمركية الخاضعة لهذا الإجراء.

واكدت الوزارة أن هذا الإجراء يرمي هذا الإجراء إلى تطوير هذه الشعبة وضمان نمو مستمر و دائم لها في السوقين الداخلي و الخارجي، بهدف تشجيع الإستثمار في هذا النشاط و استحداث شعبــــــــــة تصدير جديـــــدة من أجل المساهمـــــة في الرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات.