وزارة التجارة: تخصيص 1225 نقطة لبيع الأضاحي عبر كامل التراب الوطني

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد 1225 نقطة بيع المواشي على مستوى كافة ولايات الوطن.

وجاء في البيان، أنه لضمان تأطير عملية بيع الأضاحي وتوفير كل الشروط الضرورية لتوفير أضحية صحية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم مربي المواشي، الموالين وكذا المواطنين أنه تم تحديد 1225 نقطة بيع المواشي على مستوى كافة ولايات الوطن.

وأوضحت وزارة التجارة، بأن العملية ستكون بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة وغرف الفلاحة على المستوى المحلي وتحت إشراف الولاة .

وفيما يلي عدد نقاط البيع حسب كل ولاية:

أدرار (16)، الشلف(42)، الأغواط (16)، أم البواقي(20)، باتنة(2)،بجاية (10)، بسكرة(33) ، بشار(11) ، البليدة(29) ، البويرة (53) ، تمنراست(11)، تبسة (3)، تلمسان (20)، تيارت (34)، تيزي وزو (28)، الجزائر (102)، الجلفة(18)، جيجل (27) ،سطيف (67)، سعيدة(7)، سكيكدة(19)، سيدي بلعباس (25)، عنابة(8)، قالمة (23)، قسنطينة (13)، المدية(20)، مستغانم (25)، المسيلة(68)، معسكر (30)، ورقلة (10)، وهران(61)، البيض(19)، اليزي(5)، برج بوعريريج (25)، بومرداس(45)، الطارف(27)، تندوف (2)، تيسمسيلت(10)، الوادي(42)، خنشلة(1)، سوق أهراس(22)، تيبازة(23)،ميلة(2)، عين الدفلى (40)، النعامة(17)، عين تموشنت (20)، غرداية(1)، غليزان (14)، تيميمون(13)، برج باجي مختار (2)، أولاد جلال (15)، بني عباس (19)، عين صالح(1)، عين قزام(1)، تقرت(1)، جانت(2)، المغير (3)،المنيعة(2)..

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