وزارة التجارة تدعو إلى تكثيف الرقابة على أسعار الموز والتفاح واللحوم الحمراء

تنفيذاً لتعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ترأس الأمين العام للوزارة، الهادي بكير، اليوم، اجتماعاً مع إطارات المديرية الجهوية للتجارة لناحية الجزائر.

الاجتماع حضره أيضًا مدير التجارة لولاية الجزائر، ورؤساء المفتشيات الإقليمية للتجارة بالولاية، خصِّص لمتابعة وضعية السوق الوطنية.

وشدّد الأمين العام للوزارة على ضرورة تكثيف العمل الرقابي والميداني عبر مختلف الأسواق ونقاط البيع. مع التركيز على المواد التي ما تزال تعرف زيادات غير مبررة في أسعارها، على غرار فاكهتي الموز والتفاح، وكذا اللحوم الحمراء.

وفي السياق نفسه، دعا الأمين العام إلى تعزيز المراقبة الصحية للمواد الغذائية، وتشديد إجراءات أخذ العينات بصفة دورية وإجراء التحاليل المخبرية، خاصة بالنسبة للمنتجات سريعة التلف. وذلك بهدف الوقاية من حالات التسمم الغذائي وضمان مطابقة المنتجات المعروضة للاستهلاك.

كما ذكّر الأمين العام بضرورة التحضير الجيد للمعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية على مستوى ولاية الجزائر. بما يضمن وفرتها بأسعار تنافسية، تزامناً مع اقتراب الدخول المدرسي.