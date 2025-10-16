وزارة التجارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في معرض “عُمان أغروفود 2025”

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات والشركات الوطنية المصدّرة، للمشاركة في معرض “عُمان أغروفود - OMAN AGROFOOD”، المقرر تنظيمه من 01 إلى 03 ديسمبر 2025 بالعاصمة العُمانية مسقط.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المشاركة تندرج في إطار تعزيز الصادرات وترسيخ الحضور الاقتصادي الجزائري في أسواق الخليج. داعية المتعاملين الاقتصاديين، ولا سيّما الناشطين في قطاعات المنتجات الفلاحية، وتربية الحيوانات والصحة البيطرية، وتقنيات السقي، والتقنيات الزراعية، والأغذية والمنتجات الغذائية، والتعبئة والتغليف وسلسلة التبريد، إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي المهم.

وأكدت الوزارة أن المعرض يشَكِّل فرصة مهمةً للّقاء المباشر مع كبار المستوردين وتجار الجملة في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي. إلى جانب النَّفاذ إلى سوق خليجية واعدة ذات قوة شرائية مرتفعة، واستكشاف فرص التصدير وفق المواصفات والمعايير الخليجية (GSO).

وسيُقام المعرض بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، فيما حدِّد آخر آجل للتسجيل يوم 30 أكتوبر 2025، عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

أو من خلال الرابط الإلكتروني:

https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/oman-agrofood-2025