وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع ملفات استيراد الخدمات عبر البريد الإلكتروني

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها، جميع المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، إلى إيداع ملفات استيراد الخدمات عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: [email protected].

وأوضح البيان أن الملف الإلكتروني يجب أن يتضمن الوثائق التالية: نسخة من السجل التجاري، الفاتورة الشكلية (facture pro format) أو العقود (contrats) أو الاتفاقيات (conventions)، بالإضافة إلى كل وثيقة تقنية أو إدارية تتعلق بالخدمة المستوردة.

كما أشارت الوزارة إلى ضرورة تحميل نموذج جدول الاستعلام بصيغة Excel فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة www.mcepe.gov.dz.