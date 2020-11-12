وزارة التجارة تدعو المخابر لإيداع ملفات طلبات الإعتماد

تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المخابر مقدمي الخدمات المرخصة، أنه بإمكانهم إيداع ملفات لطلب الإعتماد حسب تخصصاتها.

وحسب بيان لوزارة التجارة، يجب أن تستوفي المخابر المعنية شرطين أساسيين وهما أن يكون حائزا على رخصة مسبقة لفتحها واستغلالها مسلمة من مصالح وزارة التجارة، وعلى نسخة من شهادة اعتماد قيد الصلاحية.

كما يجب أن تتضمن ملفات طلب الإعتماد الوثائق المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-328 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش.

هذا ويكون إيداع هذه الملفات عن طريق البريد الإلكتروني المرفق في البيان.