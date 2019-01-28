وزارة التجارة ترفع الحظر رسميا عن إستيراد العديد من السلع والمنتجات

قررت وزارة التجارة اُمسية اليوم رفع الحظررسميا عن استيراد المواد الممنوعة من الاستيراد والتى يبلغ عددها ازيد من 851 مادة.

مع إقرار دخول ألية الرسوم الحماية الإضافية المؤقتة Daps حيّزالتطبيق وهذا حسب بيان لوزارة التجارة تحصل تلفزيون النهارعلى نسخة منه

وكشف مصدر من وزارة التجارة أنه سيتم الإعلان عن قائمة المواد مع تحديد نسبة الرسوم المفروضة على كل المواد المستوردة.

والتى تتراوح ما بين 30 لغاية 200بالمائة وهذا غدا اوبعد غد في الجريدة الرسمية طبقا لقانون المالية التكميلي 2018.

كما أضاف البيان ان قائمة السلع الخاضعة ل DAPS تم تقسيمها لأزيد من 20 قائمة.

كل قائمة تضم العديد من السلع والمنتجات تشمل: اللحوم البيضاء والحمراء، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة بإستثناء الموز، الشربات المحضرة الجاهزة.

وكذا مواد التجميل والمناديل الورقية، الرخام والسيراميك .. الخ

هذا ويمكن لقائمة المواد والسلع الخاضعة ل Daps أن تكون موضوع مراجعة وتحديث دوري لمواكبة المنافسة الدولية.

في هذا المجال وإعطاء الخبرة لمؤسساتنا الوطنية من أجل التقدم والتطور والتنافسية مستقبلا.

ولتطبيق هذا الإجراء الجديد على عمليات الاستيراد سيكون هناك جهاز لتتبع دخول هذه السلع الخاضعة ل Daps تجاريا وجمركيا.

للحرص على التطبيق الأمثل على هذه المواد المستوردة عند إقتضاء الحاجة.