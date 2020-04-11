وزارة التجارة ترفع دعوى قضائية ضد منتحل صفة الوزير عبر الفايسبوك

نشرت وزارة التجارة بيانا عبر صفحتها على الفايسبوك تعلم من خلاله تبرؤها من حساب على موقع التواصل ينتحل صفة الوزير.

وأوضحت الوزارة في ذات البيان أنه الوزارة والوزير يتبرآن من حساب على الفايسبوك على شكل مجموعة والمسماة مناصري وزير التجارة رزيق كمال.

وبهذا فإن الوزارة تعلم كافة المتابعين للحساب الرسمي للوزارة وكذا للحساب الرسمي للوزير لا علاقة لهم بالحساب المذكور اعلاه.

وأضاف البيان انه سيتم إبتداء من الغد إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منتحلي الصفة من مسيري هذه الصفحة أمام الجهات الأمنية والقضائية المختصة .